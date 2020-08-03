AFP: самолет миссии ООН совершил жесткую посадку в Мали

ТАСС, 3 августа. Самолет Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) совершил жесткую посадку в городе Гао, пострадали шесть человек. Об этом сообщает в понедельник Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на представителей миссии.

"Один из наших самолетов сел за пределами взлетно-посадочной полосы в Гао в понедельник. Он летел из Бамако. По крайней мере шесть человек пострадали", - заявил представитель ООН. Другой источник AFP рассказал, что семеро членов экипажа - россияне. На борту также находились четыре пассажира.

Как в свою очередь информирует портал Maliweb, самолет имеет регистрационный номер RA-74044. Согласно данным ресурса Flightradar24, это самолет Ан-74, принадлежащий авиакомпании Utair.

Maliweb сообщает, что пострадали 11 человек, травмы одного из них оцениваются как серьезные. Данных об источнике информации портал не приводит.