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Посольство РФ сообщило, что при жесткой посадке самолета в Мали тяжело пострадавших нет

В диппредставительстве отметили, что речь идет о рейсе, который выполняла Utair, большинство персонала в авиакомпании - россияне

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Никто тяжело не пострадал при жесткой посадке самолета миссии ООН в Мали. Об этом сообщили в понедельник ТАСС в посольстве РФ в этой стране.

"Посольство держит ситуацию на контроле. Речь идет об ооновском рейсе, который выполнял Utair. На борту было 11-12 человек, сколько пострадавших уточняется, но максимум, что там есть, это сломанная нога у одного из находившихся на борту", - сказал собеседник ТАСС.

"Экипаж был Utair, 4 человека - пассажиры, 6 или 7 - экипаж. В Utair большинство персонала - это наши граждане, иногда бывают белорусы. Информация уточняется", - добавили в посольстве.

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