Вопрос об избрании меры пресечения участнику потасовки в парке Горького решится 4 августа

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Следователи еще не решили, какую меру пресечения просить у суда для задержанного участника стычки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в парке Горького в Москве, где пострадали два сотрудника. Как уточнил ТАСС источник в правоохранительных органах, если следствие примет решение требовать его ареста, то во вторник выйдет в столичный суд с соответствующим ходатайством.

"Работа с задержанным продолжается. В ближайшее время следователями будет решен вопрос об избрании в отношении него меры пресечения, - рассказал собеседник агентства. - Если следователи посчитают, что задержанного необходимо арестовать или отправить под домашний арест, то с соответствующим ходатайством они выйдут завтра в один из столичных судов".

Как сообщила ранее ТАСС представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова, столичные следователи возбудили уголовное дело по ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти"). Установлены участники конфликта, с ними проводятся необходимые следственные действия, устанавливается полная картина произошедшего, отметила Иванова.

2 августа в парке Горького во время празднования Дня Воздушно-десантных войск группа бывших десантников устроила потасовку с сотрудниками ОМОН. В ГСУ считают, что военнослужащие Росгвардии "пресекли нарушение общественного порядка, в результате чего два сотрудника получили телесные повреждения". По словам источника ТАСС в правоохранительных органах, стычка началась после замечания росгвардейцев, сделанного бывшим десантникам.