ФСБ отказала защите Сафронова в просьбе раскрыть суть его обвинения

"Мы направили следователям ФСБ ходатайство с просьбой конкретизировать суть обвинений в отношении Сафронова. И недавно получили от них копию постановления об отказе в удовлетворении заявленного ходатайства. Это значит, что до окончания предварительного следствия ФСБ не намерена объяснять нам, в чем же именно обвиняют нашего подзащитного. С учетом того, что предварительное следствие по делам данной категории составляет обычно от года до полутора лет, следующие новости по делу Сафронова могут появиться не очень скоро", - сказал адвокат.

Он добавил, что ранее адвокатам сообщили о якобы имевшей место вербовке Сафронова спецслужбами Чехии и о том, что в 2017 он по заданию этой спецслужбы собрал и передал ей секретные сведения о военно-техническом сотрудничестве РФ со странами Африки и действиях российских вооруженных сил на Ближнем Востоке. "Мы просили сообщить нам, когда, кем именно и при каких обстоятельствах, по мнению ФСБ, Сафронов был завербован чешскими спецслужбами, как именно, по мнению следствия, он добыл гостайну, где, как, когда и кому именно передал секретные сведения и какие именно. Но во всем этом нам отказали", - заключил Павлов.