Суд в Петербурге арестовал вдову рэпера Картрайта

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 августа. /ТАСС/. Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга арестовал супругу украинского рэпера Энди Картрайта (настоящее имя - Александр Юшко) Марину Кохал, которую обвинили в его убийстве. Об этом журналистам сообщили в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд вынес постановление об избрании меры пресечения Марине Кохал. <...> Следствие считает, что Кохал необходимо отправить в СИЗО, так как преступление особо тяжкое, она не имеет постоянной регистрации в СПб, может оказать давление на свидетелей, хоть их круг пока и не определен, не работает. <...> Суд удовлетворил ходатайство следствия", - сказано в сообщении пресс-службы.

Срок избранной меры - до 30 сентября текущего года. Адвокаты обвиняемой просили избрать ей домашний арест. Свою вину Кохал не признает.

По данным СК, убийство музыканта произошло в ходе внезапно возникшего конфликта с супругой. Проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на выяснение всех обстоятельств произошедшего.

Ранее источник в силовых структурах сообщал ТАСС, что музыкант мог умереть от передозировки наркотиков. По данным собеседника агентства, супруга рэпера обратилась к своему знакомому юристу и сообщила, что несколько дней назад от передозировки наркотиков умер ее муж, а она, расчленив тело, пыталась скрыть факт его смерти.