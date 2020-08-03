В Подмосковье на входе в гипермаркет неизвестный облил женщину серной кислотой

МОСКВА, 3 августа. /ТАСС/. Неизвестный облил серной кислотой женщину на входе в гипермаркет в Пушкино в Московской области. Об этом ТАСС сообщил в понедельник источник в правоохранительных органах.

"На входе в гипермаркет "Глобус" в городе Пушкино Московской области неизвестные облили женщину 1962 года рождения серной кислотой. Пострадавшая госпитализирована", - сказал собеседник агентства. Позднее источник отметил, что нападавший был один.

Источник добавил, что пострадавшая является замдиректора Ивантеевского хлебокомбината. "Пострадавшей оказалась заместитель директора Ивантеевского хлебокомбината Светлана Войнова", - сказал собеседник агентства.

В свою очередь в пресс-службе ГУ МВД по Москве подтвердили факт инцидента, отметив, что по данному факту началась проверка. "Принимаются все меры, направленные на розыск и задержание подозреваемого", - сказали в полиции.

В новость внесены изменения (23:24 мск) - добавлены подробности, уточняется информация об одном нападавшем