В Канаде небольшой самолет выкатился за пределы ВПП на парковку супермаркета

ОТТАВА, 4 августа. /ТАСС/. Небольшой самолет из-за сильного порыва ветра выкатился в понедельник за пределы взлетно-посадочной полосы (ВПП) на парковку перед супермаркетом в канадском городе Нельсон (провинция Британская Колумбия). Об этом сообщил телеканал СTV.

Машина пробила забор, которым огорожен местный аэропорт, проехала по газону, пересекла автомобильную дорогу, зацепила припаркованный автомобиль и замерла на парковке. При этом у нее оторвалось шасси и была повреждена носовая часть.

На борту находились два человека, они незначительно пострадали, однако их госпитализировали для осмотра. На парковке никто не пострадал.