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СМИ: неизвестные закидали гранатами полицейский участок на востоке Колумбии

В результате взрыва никто не пострадал

БОГОТА, 4 августа. /ТАСС/. Группа неизвестных осуществила в понедельник атаку на полицейский участок, расположенный на востоке Колумбии, закидав его гранатами. Об этом сообщила радиостанция La FM.

По ее данным, инцидент произошел в муниципалитете Тибу (восточный департамент Норте-де-Сантандер). Неизвестные подъехали на мотоцикле к полицейскому участку и бросили в него две гранаты. В результате взрыва никто не пострадал.

Власти начали расследование происшествия. Как отмечает радиостанция, в указанном районе активно действуют незаконные повстанческие и преступные группировки.

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