В Южной Корее сильные дожди стали причиной гибели 12 человек

СЕУЛ, 4 августа. /ТАСС/. Число жертв наводнений и оползней, вызванных в Республике Корея проливными дождями, составило за четыре дня 12 человек, еще 14 числятся пропавшими без вести, семь получили ранения. Об этом сообщил во вторник центральный штаб по противодействию стихийным бедствиям и катастрофам.

В число погибших входят один житель Сеула, семь жителей провинции Кёнгидо и четыре жителя провинции Чхунчхон-Пукто.

В стране повреждены более 600 жилых домов, затоплены более 5 тыс. га сельскохозяйственных угодий. Эвакуированы более тысячи человек.

Общенациональный уровень реагирования на чрезвычайные ситуации с 2 августа находится на самом высоком, третьем уровне. В Сеуле частично перекрыто движение по скоростным шоссе и мостам через реку Ханган.

Премьер-министр Республики Корея Чон Се Гюн в понедельник призвал жителей страны по возможности не выходить на улицу. Он также отдал коммунальным и экстренным службам распоряжение о необходимости находиться в состоянии постоянной готовности. Из-за чрезвычайной ситуации президент страны Мун Чжэ Ин прервал свой отпуск.