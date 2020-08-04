Тайфун "Хагупит" нарушил транспортное сообщение в прибрежных районах на востоке Китая

ШАНХАЙ, 4 августа. /ТАСС/. Тайфун "Хагупит", обрушившийся во вторник ночью на побережье восточной китайской провинции Чжэцзян, ослабел до сильного тропического шторма и продолжает движение по материку в северном направлении со скоростью примерно 20 км/ч. Об этом свидетельствуют данные китайской системы мониторинга тропических циклонов.

Тайфун достиг побережья провинции Чжэцзян в районе города Юэцин примерно в 03:30 утра (22:30 мск понедельника). На тот момент максимальная скорость ветра в центральной его части составляла порядка 38 м/с. Центральная метеорологическая служба Китая во вторник утром повысила до оранжевого уровень опасности. В настоящее время эпицентр тропического шторма находится в районе города Цзиньхуа (провинция Чжэцзян).

Продолжающий движение по провинции Чжэцзян тропический циклон нарушил автомобильное и железнодорожное сообщение в регионе. Сотни поездов по многим направлениям были отменены, перекрыты некоторые скоростные автомагистрали. В некоторых прибрежных районах провинции наблюдаются перебои с подачей электроэнергии в дома. Информации о пострадавших или жертвах от властей пока не поступало.

По мере продвижения тропического шторма в северном направлении сильные ливни и шквалистый ветер ожидают в ближайшее время и в ряде других провинций страны. В частности, в Шанхае власти объявили голубой уровень опасности. Ближе к вечеру в городе ожидаются сильные ливни, а скорость ветра в прибрежных районах может достичь 28 м/с.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения населения о стихийных бедствиях, которая включает голубой, желтый, оранжевый и красный цвета.