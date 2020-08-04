Шесть человек погибли при взрыве на химзаводе в провинции Хубэй в Китае

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. По меньшей мере шесть человек погибли, четверо пострадали в результате взрыва на химическом заводе в городе Сяньтао на территории провинции Хубэй в Центральном Китае. Об этом во вторник сообщили городские власти.

Взрыв произошел в понедельник в 17:30 по местному времени (12:30 мск) в цеху компании "Ланьхуа юцзигуй". Ранее информационный портал Sina сообщал о пяти пострадавших и четырех пропавших без вести. "В результате ночных поисково-спасательных работ число пропавших без вести увеличилось до пяти, позже их тела были обнаружены без признаков жизни", - говорится в заявлении.

"По состоянию на 07:00 по местному времени (02:00 мск) 4 августа, в результате инцидента погибли шесть человек (из них пять - числившиеся пропавшими без вести, еще один умер в больнице от полученных травм), четыре получили ранения (из них один получил легкие травмы и был выписан из медучреждения, еще трое находятся в больнице, их жизни ничего не угрожает)", - говорится в документе.

По данным властей, в поисково-спасательных работах задействовано более 100 человек и 14 пожарных машин, создано восемь рабочих групп. Как отмечается, в настоящее время химзавод полностью приостановил работу.

Ведется следствие, причина инцидента устанавливается.