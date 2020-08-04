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Несколько районов в Мумбаи затопило из-за мощных ливней

Власти приняли решение закрыть все офисы и учреждения, за исключением экстренных служб

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. Мощные муссонные ливни, обрушившиеся на "экономическую столицу" Индии Мумбаи, затопили несколько районов города. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, за сутки с утра понедельника здесь выпало около 230 мм осадков.

Власти приняли решение закрыть во вторник все офисы и учреждения, за исключением экстренных служб. Ограничено автобусное сообщение, остановлены местные поезда. Под водой оказались улицы и дороги в нескольких частях города, особенно пострадали Горегаон, Кинг-Серкл, Дадар, Шиваджи-Чоук.

Синоптики предупреждают, что ливни в городе могут продолжиться.

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