Несколько районов в Мумбаи затопило из-за мощных ливней

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 августа. /ТАСС/. Мощные муссонные ливни, обрушившиеся на "экономическую столицу" Индии Мумбаи, затопили несколько районов города. Как сообщает во вторник телеканал NDTV, за сутки с утра понедельника здесь выпало около 230 мм осадков.
Watch | Scenes from Mumbai's low-lying area of Sion as people trudge through knee-deep water amid continuous rain. #MumbaiRains pic.twitter.com/J7hmzdPX8D— NDTV (@ndtv) August 4, 2020
Власти приняли решение закрыть во вторник все офисы и учреждения, за исключением экстренных служб. Ограничено автобусное сообщение, остановлены местные поезда. Под водой оказались улицы и дороги в нескольких частях города, особенно пострадали Горегаон, Кинг-Серкл, Дадар, Шиваджи-Чоук.
Синоптики предупреждают, что ливни в городе могут продолжиться.