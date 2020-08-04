Осужденного в Хакасии приговорили к 4,5 года за пропаганду терроризма в СИЗО

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Мужчина, ранее осужденный на 12,5 года лишения свободы за публичные призывы к осуществлению террористической деятельности и умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, приговорен к 4,5 года колонии строгого режима за пропаганду терроризма в СИЗО в Хакасии. Об этом во вторник сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

"В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следственным отделением УФСБ по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма и пропаганда терроризма"), установлено, что Потапов Е. Ю. ранее привлекался к уголовной ответственности за пропаганду терроризма, но не отказался от преступной деятельности и во время отбывания наказания неоднократно распространял среди других осужденных высказывания в поддержку международных террористических организаций, а также одобряющие деятельность незаконных вооруженных формирований на Северном Кавказе. Решением выездного заседания 1-го Восточного окружного военного суда Потапов Е. Ю. осужден по ч. 1 ст. 205.2 УК РФ к 4 годам 6 месяцам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", - сообщили в ФСБ.

По данным ФСБ, Потопов распространял на территории СИЗО-1 идеологию запрещенной в России террористической организации "Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа", публично оправдывал и пропагандировал терроризм.

Ранее он был осужден на 12,5 года лишения свободы по ст. 111 ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью") и ст. 205.2 УК РФ.