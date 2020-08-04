В Оренбурге мужчину, избившего подростка трубой, приговорили к лишению свободы

ОРЕНБУРГ, 4 августа. /ТАСС/. Промышленный районный суд Оренбурга приговорил к одному году и 10 месяцам колонии мужчину, избившего 13-летнего мальчика металлической трубой. Об этом журналистам во вторник сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

"В Оренбурге огласили приговор мужчине, причинившему вред здоровью подростка <…> Судом обвиняемый признан виновным и ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 1 год и 10 месяцев в колонии строгого режима, также суд удовлетворил гражданский иск законного представителя подростка и взыскал с виновного 150 тыс. рублей в пользу потерпевшего", - сказано в сообщении.

Инцидент, по факту которого было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "Умышленное причинение легкого вреда здоровью с применением предмета, используемого в качестве оружия", произошел на лестничной клетке общежития 24 февраля 2020 года. Мужчина металлической трубой от гардины нанес несколько ударов по голове и рукам, подростку, своему соседу. По данным прокуратуры Оренбургской области конфликт между ними возник на бытовой почве. В результате избиения у мальчика были сломаны несколько пальцев рук.