В Удмуртии ребенок погиб под упавшим деревом

ИЖЕВСК, 4 августа. /ТАСС/. Следователи Удмуртии начали доследственную проверку после гибели 11-летнего мальчика, на которого в Увинском районе упало дерево, сообщается во вторник на сайте республиканского управления СК РФ.

"Проводится проверка по факту смерти 11-летнего жителя Увинского района, который погиб в результате падения на него дерева", - сказано в сообщении.

По данным СК, утром 2 августа мальчик вместе с отцом и дедом приехали в лес для заготовки валежника. Отец, погрузив распиленные бревна в прицеп мотоцикла, повез их на открытый участок. В это время 68-летний дед, не убедился, что внук ушел за отцом, и начал бензопилой спиливать дерево. Ствол упал на мальчика, в результате чего он получил телесные повреждения, от которых умер в больнице.

СК назначил проведение судебно-медицинской экспертизы.