В Мали россиянина с совершившего жесткую посадку самолета поместили в больницу

ПРЕТОРИЯ, 4 августа. /ТАСС/. Гражданин России, получивший травму во время жесткой посадки самолета ООН в аэропорту Гао на юго-востоке Мали, помещен в больницу. Об этом сообщило во вторник посольство РФ в Мали и Нигере.

"Один россиянин госпитализирован с переломом. На борту самолета находились 11 человек, включая 7 граждан России (экипаж)", - говорится в сообщении диппредставительства на странице в Facebook.

Около 10:15 утра 3 августа самолет Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) рейсом из Бамако совершил сложную посадку в аэропорту Гао. Незадолго до этого в районе прошли сильные ливни. Лайнер вышел за пределы взлетно-посадочной полосы.

Портал Simple Flying, специализирующийся на авиационной тематике, сообщил, что речь идет о зафрахтованном ООН самолете Ан-72 компании UTair Cargo. Самолету, по данным портала, 26 лет. Сообщается, что сильнее других пострадал при жесткой посадке один из пилотов.