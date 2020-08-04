{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Расследование нападения на школу в Саратовской области

Суд вынес приговор напавшему на школьницу в Вольске подростку

Его приговорили к семи годам воспитательной колонии

ТАСС, 4 августа. Вольский районный суд Саратовской области во вторник приговорил подростка, напавшего с топором на школьницу в учебном заведении, к семи годам воспитательной колонии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

На эту тему

"Судом назначено наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии", - сообщил собеседник агентства.

В мае прошлого года 15-летний ученик седьмого класса пришел в школу №4 Вольска с топором и двумя бутылками, предположительно, зажигательной смеси, одну он бросил в класс, а вторую - в коридор. В коридоре он ударил топором по голове 12-летнюю ученицу и попытался скрыться. Нападавший был задержан, возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Девочка осталась жива.

Теги
РоссияСаратовская областьРасследование нападения на школу в Саратовской области
В Мали россиянина с совершившего жесткую посадку самолета поместили в больницу
Его госпитализировали с переломом
Читать полностью