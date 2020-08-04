В Харбине обрушилась часть конструкции продуктового склада

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Обрушение части конструкции склада пищевой продукции произошло во вторник в Харбине (административный центр северо-восточной провинции Хэйлунцзян). Как сообщило Центральное телевидение Китая, по меньшей мере семь человек находятся под завалами.

Cклад располагается в городском районе Даоли. Обрушение произошло в 08:55 по местному времени (около 03:55 мск). К настоящему времени на место прибыли представители экстренных служб. Идет спасательная операция.

Местные власти и компания - оператор склада устанавливают число людей, находившихся на объекте в момент инцидента. Другие детали пока не приводятся.