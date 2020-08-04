Жителя Якутии подозревают в размещении фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Следователи возбудили еще одно уголовное дело о размещении фото Гитлера во время акции "Бессмертный полк онлайн" - девятым фигурантом стал житель Якутии. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета РФ.

"Следственными органами Следственного комитета России по Республике Саха (Якутия) возбуждено уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Нюрбинского района по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ (распространение выражающих явное неуважение к обществу сведений о днях воинской славы и памятных датах России, связанных с защитой Отечества, а равно осквернение символов воинской славы России)", - сообщили в СК.

По данным следствия, 4 мая фигурант с целью формирования негативного отношения к участникам Великой Отечественной войны, не признавая исторические факты о решающей и существенной роли СССР в победе над нацизмом, разместил в открытом доступе на сайте "Банк памяти" фотографию лидера Национал-социалистической немецкой рабочей партии Адольфа Гитлера для трансляции на сайте "Бессмертный полк России".

В ходе допроса подозреваемый признал вину, у него дома проведен обыск. Следователи устанавливают другие возможные эпизоды преступной деятельности подозреваемого.

Ранее СК сообщал об установлении личностей восьми человек, размещавших фото нацистских преступников на акции "Бессмертный полк онлайн". Ими оказались Даниил Симонов и Даниил Шестаков из Перми, Андрей Шабанов из Самары, Денис Воронцов из Волгограда, Вячеслав Круглов из Ульяновска, Мухаммед Эль-Айюби из Казани, Дмитрий Бородаенко из Кемерова и Максим Гусев из Перми. В Ульяновский областной и Пермский краевой суды были направлены дела в отношении Симонова и Круглова. В СК также сообщали о завершении расследования дела в отношении Эль-Айюби.