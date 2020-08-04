Угрожавшему взорвать банк в центре Киева предъявили обвинение

КИЕВ, 4 августа. /ТАСС/. Следствие предъявило обвинение мужчине, который в минувший понедельник захватил отделение банка в центре Киева и угрожал его взорвать. Об этом говорится в сообщении офиса генерального прокурора Украины.

"Под процессуальным руководством прокуратуры Киева лицу было сообщено о подозрении (предъявлено обвинение - прим. ТАСС) в совершении террористического акта, то есть в угрозе взрывом (часть 1 статьи 258 Уголовного кодекса Украины)", - заявили в офисе. Следствие обратилось в Печерский районный суд Киева с ходатайством об избрании обвиняемому меры пресечения в виде ареста.

3 августа около полудня мужчина захватил отделение "Универсал банка" в центре украинской столицы, угрожая привести в действие взрывное устройство. Преступником оказался гражданин Узбекистана 1988 года рождения Сухроб Каримов, получивший вид на жительство на Украине три года назад.

Одним из требований Каримова было предоставление ему доступа к прессе, и правоохранительные органы разрешили съемочным группам трех украинских телеканалов войти в помещение, где находились злоумышленник и руководительница отделения банка. Во время интервью, которое транслировалось в прямом эфире, спецназ Службы безопасности Украины задержал мужчину. В ходе спецоперации никто не пострадал, по итогам проверки взрывоопасных предметов выявлено не было.

В настоящее время Каримов находится в киевском СИЗО. Статья, по которой ему предъявлено обвинение, предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет.