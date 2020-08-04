Суд арестовал жителя Москвы, в нетрезвом состоянии напавшего на полицейского

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Суд в Москве арестовал мужчину, в нетрезвом виде оскорбившего и напавшего на полицейского. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

"По версии следствия, вечером 1 августа по вызову граждан к жилому дому по Новоясеневскому проспекту в Москве прибыли сотрудники полиции с целью пресечения противоправных действий мужчины 1991 года рождения. Последний, будучи в состоянии алкогольного опьянения, применил насилие в отношении сотрудника полиции, а также оскорбил его нецензурной бранью", - сообщила Иванова.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти") и ст. 319 УК РФ ("Оскорбление представителя власти"). С фигурантом проведены следственные действия, он арестован.

Как сообщили ТАСС в пресс-службе столичного главка полиции, мужчина был выявлен при проверке сообщения о парковке водителей в неположенном месте на Новоясеневском проспекте. При проверке документов он ударил по лицу полицейского. "Находящиеся поблизости граждане пытались воспрепятствовать действиям сотрудникам полиции в задержании правонарушителя. Участники конфликта были доставлены в территориальный отдел полиции для дальнейшего разбирательства", - сообщили в главке.

Также во время конфликта неизвестные избили сотрудника охранной организации, он был госпитализирован. По данным фактам возбуждены уголовные дела по 116 УК РФ ("Побои") и 213 УК РФ ("Хулиганство"). Старший сержант полиции с ушибами мягких тканей лица обратился в больницу, после оказания помощи был отпущен и продолжил службу. По факту происшествия проводится служебная проверка. "Подозреваемый, 26-летний приезжий из ближнего зарубежья, задержан и передан в следственные органы для принятия процессуального решения", - добавили в полиции.

В главке отметили, что полицейские постоянно проводят профилактические мероприятия на территории торговых объектов на Новоясеневском проспекте, направленные на выявления нарушений миграционного законодательства.

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