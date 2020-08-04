Во Владимире возбудили дело о взятке в особо крупном размере при реализации нацпроектов

ВЛАДИМИР, 4 августа. /ТАСС/. Следственный комитет возбудил уголовное дело о взятке в особо крупном размере в отношении бывшего первого замдиректора департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области. Об этом во вторник сообщается на сайте регионального управления СК РФ.

"Возбуждено уголовное дело в отношении бывшего первого заместителя директора департамента имущественных и земельных отношений администрации Владимирской области, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взятки в особо крупном размере"), - говорится в сообщении.

По версии следствия, в 2019 году подозреваемая, являлась председателем комиссии по закупкам, сообщила генеральному директору строительной фирмы из Москвы, что за незаконное денежное вознаграждение готова обеспечить победу организации в аукционе на строительство социального объекта в ходе реализации национального проекта. По результатам проведенных торгов с коммерсантом заключен был контракт на сумму более 68 млн рублей.

По данным УФСБ про Владимирской области, за создание условий для победы на торгах представители компании в феврале 2020 года перечислили около 1,5 млн рублей на подконтрольное фигурантке юридическое лицо в рамках фиктивных договоров гражданско-правового характера. При получении оставшейся части взятки в сумме 1,1 млн рублей в июле 2020 года подозреваемая была задержана с поличным правоохранительными органами.

Дело возбуждено региональным следственным управлением СК РФ по материалам УФСБ в тесном взаимодействии с УМВД России по Владимирской области. Женщина находится под подпиской о невыезде.