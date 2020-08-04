В центре Москвы горит ангар

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожар начался в ангаре в Гарднеровском переулке в центре Москвы, огонь перекинулся на примыкающее здание. Об этом ТАСС во вторник сообщил источник в экстренных службах.

"Гарднеровский переулок, 3, наблюдается открытое горение ангара. Огонь перекинулся на соседнее здание, которое находится на реконструкции. Есть угроза перехода огня на еще одно здание, в котором расположен действующий офисный центр", - сказал собеседник агентства.

По данным источника, проводится полная эвакуация людей. На место следуют пожарные. Площадь возгорания уточняется.

В пресс-службе столичного ГУ МЧС России ТАСС уточнили, что возгорание произошло по адресу: Гарднеровский переулок, дом 3, строение 4А. "По прибытии пожарно-спасательных подразделений установлено, что происходит возгорание в металлическом ангаре, пристроенном к административным двух- и трехэтажным зданиям. Что горит и площадь [возгорания] уточняются", - сказали в главке, добавив, что сведения о пострадавших не поступали.

В новость были внесены изменения (11:19 мск) — добавлены подробности по тексту.