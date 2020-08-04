Ураган "Исаиас" ослаб до тропического шторма

ТАСС, 4 августа. Ураган "Исаиас", сформировавшийся в Атлантическом океане и обрушившийся на побережье штата Северная Каролина, во вторник ослаб до уровня тропического шторма. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные Национальным центром по наблюдению за ураганами США, штаб-квартира которого находится в Майами (штат Флорида).

"Исаиас" ослаб до уровня тропического шторма над восточной частью Северной Каролины. Сильный ветер и дожди, а также угроза торнадо начинают распространяться на юго-восточную Вирджинию", - указано в сообщении центра.

По его информации, скорость ветра в пределах атмосферного явления достигает 30,5 м/с. Оно находится в 55 км к юго-западу от города Гринвилл (штат Северная Каролина). Шторм движется в северо-восточном направлении со скоростью 10,8 м/с.

Ураган "Исаиас" обрушился на Северную Каролину вечером в понедельник. Из-за его приближения штормовые предупреждения были объявлены в прибрежных районах штатов Южная и Северная Каролина, а также в Нью-Йорке.

Сезон ураганов обычно продолжается в Атлантике полгода - с начала июня до конца ноября. Атмосферное явление классифицируется как тропический шторм и получает имя, если скорость ветра в его пределах достигает около 17,5 м/с. При скорости ветра 33 м/с и более шторм становится ураганом.