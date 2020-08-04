Пожар в ангаре в центре Москвы ликвидирован

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Пожар в металлическом ангаре и на кровле пристроенного к нему здания в Гарднеровском переулке в центре Москвы потушен. Об этом ТАСС во вторник сообщили в пресс-службе МЧС России.

"В 11:26 пожар ликвидирован. Пострадавших нет", - сказали в пресс-службе.

Информация о пожаре в металлическом ангаре, расположенном в Гарднеровском переулке, дом 3, строение 4а, в центре Москвы, поступила в 10:44 мск. Он пристроен к двум административным зданиям. Огонь распространился на часть кровли пристроенного двухэтажного строения. Площадь возгорания составила 30 кв. метров.

В 11:19 пожарные локализовали распространение огня, а в 11:22 ликвидировали открытое горние. В целях безопасности здание до прибытия пожарных самостоятельно покинули 10 человек. Для ликвидации пожара задействованы 56 человек и 19 единиц техники.

В новость были внесены изменения (11:46 мск) — добавлены подробности по тексту.