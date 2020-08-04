Суд в Приморье вынес приговор экс-чиновнику и его подельникам за мошенничество

ТАСС, 4 августа. Суд в Приморье приговорил к лишению свободы на сроки от 3,5 до 4,5 года группу из четырех человек во главе с бывшим чиновником администрации Артемовского городского округа за мошенничество с квартирами для переселения граждан из аварийного жилья с ущербом более 11,4 млн рублей. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры РФ.

"Артемовский городской суд Приморского края приговорил фигурантов уголовного дела, в том числе бывшего муниципального служащего, к лишению свободы на сроки от 4 до 4,5 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Одному из участников группы, дававшему изобличающие виновных показания, назначено наказание в виде 3,5 года лишения свободы условно", — говорится в сообщении. Также осужденные заплатят штраф на общую сумму 950 тыс. рублей.

Следствие и суд установили, что с 2011 по 2016 год сотрудник отдела учета и распределения жилья администрации Артемовского городского округа, его брат и два их сообщника вводили в заблуждение граждан, проживающих в аварийных домах. Осужденные получали доверенности у людей, убедив их в возможности переезда в благоустроенное жилье, и оформили на свое имя пять муниципальных квартир, которые позже приватизировали. Ущерб превышает 11,4 млн рублей, уточняется в сообщении.

Приговор вынесен по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием своего служебного положения, организованной группой, в особо крупном размере").