В Воронежской области ребенка насмерть придавило упавшими водопроводными трубами

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Девятилетняя жительница села Нижний Мамон Воронежской области погибла после того, как на нее упали водопроводные трубы, оставленные вдоль дороги для перекладки. Об этом во вторник сообщил СК по региону.

"Следственными органами СК РФ по Воронежской области возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ ("Причинение смерти по неосторожности"), по факту гибели девятилетней девочки в селе Нижний Мамон Верхнемамонского района Воронежской области", - говорится в сообщении.

По данным следствия, накануне вечером девочка вместе со своей подругой играли возле бухты водопроводных труб, оставленных в вертикальном положении вдоль дороги. В какой-то момент трубы упали, придавив ребенка. От полученных травм девочка умерла на месте происшествия.