Суд признал законным решение взыскать 46 млн рублей по иску Майкла Калви за пожар в доме

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд признал законным решение суда первой инстанции о взыскании с управляющей компании 46 млн рублей за пожар в доме, где проживает основатель Baring Vostok Майкл Калви. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Мосгорсуд оставил без изменения решение Останкинского суда Москвы, который частично удовлетворил иск Калви и взыскал с ООО "Вуд стайл" 46 млн рублей", - сказали в суде.

В 2018 году в доме на Большой Дмитровке произошел пожар. Одна из квартир в доме принадлежала семье Калви, но сами они там еще не проживали, так как в доме шел ремонт. Пожар начался из-за того, что сотрудники управляющей компании "Вуд стайл" занимались работами на террасе, которая является крышей квартиры, расположенной этажом ниже. Работы велись с использованием газовой горелки, из-за которой и начался пожар, после чего квартиру пришлось восстанавливать. В отношении рабочих возбуждено уголовное дело по статье 168 УК РФ ("Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности"), но они скрылись от следствия.