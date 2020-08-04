В Северной Осетии строительные фирмы причинили ущерб дольщикам почти на 400 млн рублей

ВЛАДИКАВКАЗ, 4 августа. /ТАСС/. Прокуратура Северной Осетии утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о причинении 169 гражданам ущерба на общую сумму свыше 396 млн рублей. Как сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ, по одному из недостроенных домов принято решение о выплате компенсаций пострадавшим.

"Прокуратура Республики Северная Осетия - Алания утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении руководителя строительных компаний. Она обвиняется в мошенничестве, совершенном в особо крупном размере, хищении чужого имущества, вверенного виновному, совершенное с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере", - говорится в сообщении.

По версии следствия, в период с мая 2012 года по июнь 2017-го злоумышленница, являясь гендиректором двух строительных фирм, совершила растрату денежных средств 167 участников долевого строительства, причинив потерпевшим материальный ущерб свыше 394 млн рублей.

Кроме того, она же путем обмана совершила хищение денежных средств в сумме свыше 2,8 млн рублей у двух граждан, с которыми заключила фиктивные договоры участия в долевом строительстве на квартиры, реализованные ранее другим дольщикам.

Привлеченными денежными средствами гендиректор фирм распорядилась по своему усмотрению, направив их на цели, не связанные со строительством многоквартирных жилых домов, в результате чего квартиры дольщикам не переданы.

Уголовное дело направлено в Советский районный суд Владикавказа для рассмотрения по существу. В целях обеспечения гражданских исков по данному уголовному делу по требованию прокуратуры наложен арест на имущество, оформленное гендиректором на третьих лиц, на общую сумму 40 млн рублей. Кроме того, благодаря совместной работе прокуратуры республики и региональных органов власти по одному из недостроенных домов принято решение о выплате компенсаций пострадавшим. По второму объекту фонд защиты прав дольщиков обратился в суд с иском о банкротстве застройщика. После введения конкурсного производства будет решен вопрос порядка завершения строительства или выплаты компенсации.