Прокурор Петрозаводска обжаловал приговор по делу главы карельского "Мемориала"

ПЕТРОЗАВОДСК, 4 августа. /ТАСС/. Гособвинение подало апелляционное представление на приговор Петрозаводского горсуда по делу руководителя карельского регионального отделения правозащитного центра "Мемориал" Юрия Дмитриева, осужденного на 3,5 года колонии строгого режима по статье о сексуальном насилии над ребенком. Об этом во вторник сообщили на сайте Петрозаводского горсуда.

"В Петрозаводский городской суд Республики Карелия поступили апелляционные жалобы, представление на приговор от 22 июля 2020 года в отношении Дмитриева Юрия Алексеевича. Прокурором города Петрозаводска на указанный приговор суда внесено апелляционное представление", - говорится в сообщении. Сторона обвинения просила 15 лет колонии строгого режима для Дмитриева.

Как ранее сообщал ТАСС, Дмитриев будет добиваться полного оправдания в Верховном суде Карелии, представители пострадавшей стороны - бывшей приемной дочери главы карельского "Мемориала" - оспорили мягкость вынесенного приговора.

Петрозаводский городской суд оправдал Дмитриева по трем статьям об изготовлении детской порнографии, развратных действиях в отношении несовершеннолетней и незаконном хранении части огнестрельного оружия, но вынес обвинительный приговор по статье о сексуальном насилии над ребенком (п. "б" ч. 4 ст. 132 УК РФ), приговорив его к 3,5 года колонии строгого режима. Минимальное наказание по этой статье - 12 лет колонии, однако судья применил ст. 64 УПК РФ, предполагающую возможность более мягкого наказания.

С учетом проведенного времени в СИЗО Дмитриев сможет выйти на свободу в ноябре 2020 года, если приговор не будет изменен.