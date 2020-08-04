ТАСС, 4 августа. Вертолет Robinson совершил жесткую посадку на горе Белуха в Республике Алтай. В результате посадки никто не пострадал, проводится проверка, говорится в сообщении Западно-Сибирского СК на транспорте.

"Барнаульским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского следственного управления на транспорте СК России проводится проверка по факту нарушения правил безопасности эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). Предварительно установлено, что 4 августа 2020 года около 17:00 по местному времени (13:00 мск) воздушное судно Robinson с пилотом и пассажиром на борту совершило жесткую посадку на горе Белуха Республики Алтай. При посадке никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место выехала следственная группа.

Гора Белуха является одной из крупнейших горных вершин в России. Находится на территории Усть-Коксинского района Республики Алтай. Через массив Белухи проходит граница России и Казахстана. Со склонов горы берет начало река Катунь.