{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

В Подмосковье разбился мотодельтаплан

В результате крушения один человек погиб и один пострадал

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал при крушении мотодельтаплана в Подмосковье, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан. В результате один человек погиб и один пострадал", - сказал собеседник агентства.

После крушения обоих пилотов пришлось деблокировать из поврежденных конструкций. Обстоятельства аварии устанавливаются.

В новость были внесены изменения (15:08 мск) — добавлены подробности по тексту.

В Оренбурге задержали подозреваемого по делу о грабеже с погибшим полицейским
Оперативник получил смертельные ножевые ранения во время задержания преступников, пытавшихся угнать иномарку
Читать полностью