В Подмосковье разбился мотодельтаплан

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Один человек погиб и один пострадал при крушении мотодельтаплана в Подмосковье, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе областного ГУ МЧС РФ.

"В районе 97-го км трассы М-1 упал частный мотодельтаплан. В результате один человек погиб и один пострадал", - сказал собеседник агентства.

После крушения обоих пилотов пришлось деблокировать из поврежденных конструкций. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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