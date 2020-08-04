В Оренбурге задержали подозреваемого по делу о грабеже с погибшим полицейским

ТАСС, 4 августа. Следственные органы Оренбургской области задержали подозреваемого по делу о грабеже, при раскрытии которого в 2016 году погиб офицер, сообщили во вторник в региональном следственном управлении СК РФ.

"Следственными органами следственного управления Следственного комитета РФ по Оренбургской области в рамках уголовного дела о грабеже, при раскрытии которого в 2016 году погиб сотрудник уголовного розыска, задержан 27-летний подозреваемый", - говорится в сообщении.

Уточняется, что ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 3 ст. 161 УК РФ ("Грабеж"), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Младший лейтенант полиции Евгений Никулин был убит в ночь на 6 октября 2016 года в Оренбурге при исполнении служебных обязанностей. Во время задержания преступников, пытавшихся угнать иномарку, оперативник получил смертельные ножевые ранения. Погибшему полицейскому было 27 лет, он работал в органах внутренних дел с 2009 года, с мая 2016 года - в должности оперативника уголовного розыска.

9 июня 2017 года суд в Оренбурге приговорил троих обвиняемых в убийстве Никулина к срокам заключения от 1 до 23 лет колонии (Игорю Макарову назначено наказание в виде 23 лет лишения свободы в исправительной колонии особого режима, Николаю Бышкину и Альберту Арзуманяну - в виде 6 лет и 1 года колонии строгого режима соответственно). Еще двое обвиняемых, Алексей Дворник и Анатолий Шумский, оставались в федеральном розыске.