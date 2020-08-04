В Брянске возбудили дело за проведение азартных игр на сумму 63 млрд рублей

ТАСС, 4 августа. Сотрудники налоговой службы, управлений ФСБ и МВД по Брянской области выявили преступную группу, занимавшуюся проведением азартных игр на информационном ресурсе 1xbet, доход от которых превысил 63 млрд рублей.

Уголовное дело в отношении одного из участников группы - жительницы Брянска, передали в Бежицкий районный суд, остальных обвиняемых объявили в международный розыск, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе регионального управления СК РФ.

"Уголовное дело в отношении жительницы Брянска, обвиняемой в незаконной организации азартных игр (ч. 3 ст. 171.2 УК РФ), передано в Бежицкий районный суд. Она была участницей преступной группы, доход от незаконной деятельности которой составил более 63 млрд рублей", - сказал собеседник агентства.

В пресс-службе Брянского областного суда ТАСС сообщили, что на данный момент в районном суде решается вопрос о принятии поступившего уголовного дела к производству, дату начала его рассмотрения еще не определили.

По данным следствия, трое жителей областного центра с октября 2014 года по май 2019-го организовали в офисных помещениях в Брянске разработку программного обеспечения и проведение азартных игр на информационном ресурсе 1xbet. Обвиняемая принимала наличные денежные средства, зачисляла их на виртуальные счета игроков, чтобы те могли делать ставки на спортивные события и участвовать в других азартных играх.

Полученный доход перечислялся на счета в банке за рубежом, а затем распределялся между остальными членами преступной группы. "Членам группы заочно предъявлены обвинения и избрана мера пресечения, связанная с изоляцией от общества, они объявлены в международный розыск. Установлено недвижимое имущество обвиняемых на сумму более 1,5 млрд рублей, на которое наложен арест", - отметили в пресс-службе.