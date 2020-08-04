В Москве задержан водитель, за которым числится более 560 нарушений ПДД с начала года

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Столичная ГИБДД задержала злостного нарушителя ПДД, за которым числится более 560 нарушений. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

"Инспекторами ДПС во время несения службы на улице Зеленоградской был остановлен автомобиль Mercedes под управлением 22-летнего приезжего из ближнего зарубежья. При проверке документов водитель заметно нервничал и имел явные признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. В процессе оформления административного материала было установлено, что в 2020 году мужчина совершил 562 нарушения правил дорожного движения", - сказал собеседник агентства.

По его словам, штрафы за данные правонарушения мужчина не оплачивал, в результате чего в отношении него было составлено 189 административных протоколов по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ ("Уклонение от исполнения административного наказания"). "Для дальнейшего разбирательства водитель был доставлен в ОМВД России по району Ховрино. Материалы переданы в суд для принятия решения о привлечении к ответственности", - отметили в УГИБДД.