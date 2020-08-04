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Прокуратура начала проверку после крушения в Подмосковье дельталета

При крушении один человек погиб, второй пилот был ранен, но позже он умер в больнице

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Транспортная прокуратура проводит проверку по факту гибели двух человек при крушении дельталета в Подмосковье. Об этом ТАСС сообщила представитель Московской межрегиональной транспортной прокуратуры (ММТП) Екатерина Короткова.

"Проведение проверки поручено Московскому прокурору по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются, при наличии оснований будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования", - сообщила Короткова. Ход проверки контролируется Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Во вторник в районе 97-го км трассы М-1 упал частный дельталет. При крушении один человек погиб. Второй пилот был ранен, позже он умер в больнице.

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Россия
Рухнувший в Подмосковье дельтаплан принадлежал Мособлпожспасу
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