В Таганроге задержали подозреваемого в убийстве женщины, совершенном на глазах ее дочери

ВОЛГОГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Подозреваемого в убийстве молодой женщины, совершенном под Волгоградом в присутствии ее пятилетней дочери, задержали в городе Таганроге Ростовской области. Об этом сообщила во вторник журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ Наталия Рудник.

"Подозреваемый был задержан в городе Таганроге. Накануне его доставили в Волгоградскую область, где с его участием уже проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного убийства. Со слов задержанного, мотивом к расправе над женщиной стала ревность", - сказала Рудник.

22 июня в одной из квартир дома в городе Суровикино Волгоградской области с многочисленными колото-резаными ранениями обнаружили тело 32-летней местной жительницы. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

"В ходе расследования были получены данные о том, что к расправе над молодой женщиной может быть причастен ее 34-летний бывший сожитель. Его имя, в том числе, назвала пятилетняя дочь погибшей, ставшая свидетелем совершенного преступления", - уточнила представитель следственного управления региона.

Подозреваемого объявили в розыск, в результате совместной работы следователей территориального подразделения СК РФ и оперативных сотрудников полиции спустя несколько суток установили его местонахождение, его задержали на территории Ростовской области.