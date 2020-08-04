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Легкомоторный самолет разбился на юге Англии

Информации о возможных жертвах не приводится

ЛОНДОН, 4 августа. /ТАСС/. Легкомоторный самолет разбился 4 августа утром на территории графства Восточный Сассекс в южной части Англии. В полицейском управлении графства, сообщившем об инциденте, пока не приводят информации о возможных жертвах.

"Экстренные службы находятся на месте крушения легкомоторного самолета, разбившегося в районе Херринг-лейн к северу от города Хитфилда. Согласно поступившим сообщениям, самолет врезался в землю в 11:01 (13:01 мск) во вторник, 4 августа. В настоящий момент какой-либо дополнительной информации нет", - говорится в заявлении представителя полиции графства.

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