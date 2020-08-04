Мосгорсуд оставил в СИЗО создателя проекта "Омбудсмен полиции" Воронцова

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Мосгорсуд отклонил жалобу стороны защиты создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова на продление его срока содержания под стражей. Об этом ТАСС сообщили во вторник в суде.

"Выслушав мнения сторон, суд постановил решение суда первой инстанции об избрании меры пресечения Воронцову в виде заключения под стражу признать законным, а жалобу стороны защиты оставить без удовлетворения", - сказали агентству. Ранее Дорогомиловский суд продлил арест Воронцову до 6 ноября, но сегодня слушалась жалоба на предыдущее продление срока его содержания в СИЗО.

Воронцов был задержан по подозрению в вымогательстве у бывшего сотрудника московской полиции крупной суммы денег за нераспространение фотографий личного характера. По версии следствия, получив отказ, Воронцов разместил компрометирующие фотографии этого сотрудника у себя в паблике. Экспертиза установила, что опубликованные им фотографии являются порнографией. В начале июня уголовные дела в его отношении были переданы из ГСУ ГУ МВД по Москве для дальнейшего расследования в Главное следственное управление СК России по Москве.