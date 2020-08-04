В сельском поселении Крыма ввели режим ЧС из-за отсутствия питьевой воды

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 августа. /ТАСС/. Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в Мирновском сельском поселении Симферопольского района Крыма из-за резкого падения уровня воды в единственной скважине, в результате чего население осталось без питьевой воды. Об этом сообщается во вторник на сайте администрации района.

"В Мирновском сельском поселении введен режим чрезвычайной ситуации в связи с понижением дебитного уровня воды в скважине № 4553. В ликвидации сложившейся ситуации задействованы все необходимые силы и ресурсы. На сегодняшний день принимается необходимый комплекс мер для скорейшего восстановления централизованного водоснабжения", - говорится в сообщении.

На сайте Мирновского сельского поселения уточняется, что скважина № 4553 в селе Богдановка является единственным источником питьевой воды для жителей домов по улицам Стадионной, Живописной, Тепличной, Совхозной, а также для Мирновской школы № 2 и детского сада "Солнышко".

В сельское поселение организовали подвоз питьевой воды утром и вечером.

Проблемы водоснабжения и орошения земель в Крыму существуют с 2014 года, когда Украина в одностороннем порядке перекрыла воду из Херсонской области, поступавшую по Северо-Крымскому каналу, обеспечивавшему до 90% потребностей полуострова. Сейчас жители и предприятия региона получают воду из источников полуострова. Текущий год выдался очень засушливым, и поднимается вопрос о возможном дефиците воды в Симферополе.