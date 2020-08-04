Лесной пожар на Чукотке локализовали на площади 58 тыс. га

ТАСС, 4 августа. Пожарные остановили распространение огня в лесах Чукотки, пожар локализовали на площади 58 тыс. га. Об этом говорится во вторник в сообщении пресс-службы Авиалесоохраны. Утром в регионе действовали четыре лесных пожара общей площадью более 61 тыс. га.

"Благодаря усилиям парашютистов-десантников Чукотской и Федеральной Авиалесоохраны сегодня удалось остановить распространение огня крупного пожара на площади, пройденной огнем, более 58 тыс. га. Локализация очага обеспечена только ручным способом без применения наземной техники из-за абсолютной невозможности ее доставки", - говорится в сообщении.

Также тушение пожара осложнял сильный ветер с порывами более 20 м/с, что составляет скорость примерно 70 км/час - ветер поднимал языки пламени на высоту около пяти метров, уточняется в сообщении. "Кроме этого, сегодня парашютисты-десантники Чукотской и Федеральной авиалесоохраны потушили на Чукотке еще один пожар на площади, пройденной огнем, 105 га", - говорится в сообщении.

В Билибинском районе на западе Чукотки с 27 июля действует режим чрезвычайной ситуации из-за пожаров в лесах, его ввели второй раз за лето, сообщали ТАСС в окружном правительстве. Синоптики прогнозируют, что в ближайшие сутки на северо-западе Билибинского района сохраняется высокий уровень - четвертый класс из пяти возможных - пожарной опасности. Также на Чукотке сохранится ветер - под данным главного управления МЧС региона, его порывы достигают 14 м/с.