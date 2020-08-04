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СМИ: по меньшей мере четыре человека погибли при обрушении склада в Китае

Как сообщило Центральное телевидение КНР, еще как минимум пять человек находятся под обломками

ПЕКИН, 4 августа. /ТАСС/. Спасатели извлекли во вторник из-под обломков обрушившегося продовольственного склада в Харбине (административный центр северо-восточной провинции Хэйлунцзян) тела четырех человек. Как сообщило Центральное телевидение Китая, еще по меньшей мере пять человек находятся под обломками.

Личности погибших устанавливаются. К настоящему времени для предотвращения повторного обрушения часть здания демонтирована. В спасательной операции задействованы около 350 сотрудников экстренных служб.

Представители властей уже задержали собственников, арендаторов и арендодателей склада и ведут предварительное расследование причин инцидента.

Обрушение произошло в 08:55 по местному времени (около 03:55 мск) в городском районе Даоли. В результате ЧП разрушилась часть несущей конструкции четырехэтажного склада.

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