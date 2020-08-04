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Суд по иску прокуратуры приостановил незаконную работу нефтебазы под Смоленском

У предприятия не было необходимых разрешительных документов, также оно производило выброс вредных веществ в атмосферу

ТАСС, 4 августа. Работу предприятия "Килас кура", которое занималось перегрузкой и хранением нефтепродуктов в городе Сычевка Смоленской области, приостановили судом по иску прокуратуры из-за многочисленных нарушений. Установили, что производились выбросы вредных веществ в атмосферу, не было ряда разрешительных документов, в том числе проекта защитной зоны, сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе прокуратуры региона.

"Чтобы предприятие могло работать в категории второго класса опасности, оно должно иметь разрешительные документы, в том числе проект санитарно-защитной зоны. У "Килас кура" этих документов не было. Также происходил выброс в атмосферу вредных веществ. После жалоб местных жителей был направлен иск в суд, деятельность нефтебазы приостановлена. Это не карательная мера, а мера, направленная на обеспечение безопасности населения города", - сказал собеседник агентства.

По данным пресс-службы, предприятие работало в городе Сычевка с 2017 года на участке площадью более двух га. Туда по железнодорожной ветке доставляли цистерны с нефтепродуктами, которые переливали в хранилище, а затем перевозили автотранспортом. В пресс-службе отметили, что компания сможет возобновить работу только после устранения всех выявленных нарушений.

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