Задержанному за нападение на сотрудника Росгвардии в парке Горького предъявили обвинение

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Следователи просят арестовать участника потасовки бывших десантников с сотрудниками спецназа ОМОН в парке Горького в Москве, где пострадали два росгвардейца.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе Хамовнического суда, куда поступило ходатайство, мужчине предъявлено обвинение.

"В суд поступило ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу на два месяца в отношении Костина Евгения Анатольевича, обвиняемого по ч. 1 ст. 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - сказал пресс-секретарь суда Ираклий Сохадзе.