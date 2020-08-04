СК возбудил уголовное дело после смерти подростка в походе на Балтийской косе

КАЛИНИНГРАД, 4 августа. /ТАСС/. Следственные органы по факту гибели на Балтийской косе в Калининградской области 16-летнего подростка - участника шлюпочного похода возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности, сообщила во вторник журналистам старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по региону Наталья Гацко.

Тело подростка было обнаружено 28 июля неподалеку от палаточного лагеря участников шлюпочного похода, учащихся и выпускников Калининградского морского лицея и сопровождающих их педагогов. В походе участвовало 18 несовершеннолетних в возрасте от 14 до 17 лет. Согласно выводам судебно-медицинской экспертизы, смерть юноши наступила в результате механической асфиксии от утопления в воде.

"Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ)", - рассказала представитель СК.

По уголовному делу производятся допросы свидетелей, в учебном заведении истребована необходимая документация. Следственным путем будут детально установлены все обстоятельства, приведшие к трагедии, причины и условия, ей способствовавшие.