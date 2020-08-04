В Татарстане сотрудницу банка подозревают в хищении более 2,7 млн рублей

КАЗАНЬ, 4 августа. /ТАСС/. Следователи МВД по Татарстану возбудили уголовное дело в отношении сотрудницы банка, подозреваемой в хищении более 2,7 млн рублей путем махинаций с кредитными картами. Об этом во вторник сообщается на сайте МВД по республике.

"Оперативники установили, что заместитель начальника отдела обслуживания физических лиц и продаж одного из банков неправомерно изменяла в банковской программе информацию по лимитам денежных средств выпущенных на свое имя карт. Таким образом кредитному учреждению был нанесен ущерб на сумму более 2,7 млн рублей", - говорится в сообщении.

В свою очередь следственная часть Главного следственного управления (ГСУ) МВД по Татарстану возбудила уголовное дело по ч. 3 ст. 272 ("Неправомерный доступ к компьютерной информации"), ч. 4 ст. 159.6 ("Мошенничество в сфере компьютерной информации") УК РФ, уточнили в пресс-службе ведомства.