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На российско-казахстанской границе произошла стычка мигрантов с правоохранителями

Сообщается, что ее удалось локализовать без вмешательства сотрудников Росгвардии

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Стычка мигрантов с правоохранительными органами произошла на российско-казахстанской границе в Самарской области, она локализована без вмешательства сотрудников Росгвардии. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Стычка группы мигрантов с правоохранителями на российско-казахстанской границе на территории Самарской области, видеозапись которой расходится по соцсетям, произошла накануне. Она была очень быстро локализована без вмешательства представителей Росгвардии", - сказал собеседник агентства.

В соцсетях были распространены видео и информация о том, что на российско-казахстанской границе идут столкновения мигрантов и сотрудников Росгвардии. Якобы в Самарской области проживают сотни приезжих из Узбекистана и Таджикистана, которые пытались уехать домой, когда Казахстан закрыл границы из-за пандемии коронавируса.

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