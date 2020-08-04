Суд в Уфе оштрафовал эпидемиолога на 25 тыс. рублей за нарушение санитарных правил

УФА, 4 августа. Суд Октябрьского района Уфы оштрафовал на 25 тыс. рублей эпидемиолога Республиканской клинической больницы имени Куватова (РКБ) в Уфе, в которой в апреле произошла вспышка коронавирусной инфекции. Врача признали виновной в нарушении санитарно-эпидемиологического законодательства, сообщается во вторник на сайте суда.

"Октябрьским районным судом Уфы было вынесено постановление о признании виновной в нарушении законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения (ч. 2 ст. 6.3 КоАП РФ) врача-эпидемиолога государственного бюджетного учреждения здравоохранения Республиканская клиническая больница имени Куватова Рушановой С. З. и назначении наказания в виде административного штрафа в размере 25 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

В учреждении по результатам проверки Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных правил в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения в период карантина, добавили в суде.

Республиканскую клиническую больницу имени Куватова в Уфе закрыли на карантин с 6 апреля после подтверждения коронавируса у одной из умерших пациенток. В стенах больницы оставались свыше 1,2 тыс. человек. Карантин с учреждения сняли через две недели, главного врача больницы Эльзу Сыртланову уволили. По данным управления Роспотребнадзора по региону, коронавирусом заразились почти 200 сотрудников РКБ и более 200 пациентов.