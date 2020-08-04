Суд приговорил жителя Коми к 15,5 года колонии строгого режима за нападение на продавца

СЫКТЫВКАР, 4 августа. /ТАСС/. Ухтинский городской суд вынес приговор по резонансному уголовному делу о жестоком нападении на продавца торгового павильона ради наживы. Суд признал 52-летнего жителя Ухты виновным в покушении на убийство, сопряженном с разбоем, с причинением тяжкого вреда здоровью, приговорив его к 15,5 года колонии строгого режима, говорится в сообщении следственного управления СК РФ по региону.

"Собранные доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора 52-летнему жителю Ухты. Он признан виновным в покушении на убийство, сопряженное с разбоем, разбое, совершенном с применением предметов, используемых в качестве оружия, с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего (ст. 30, 105, 162 УК РФ)", - говорится в сообщении.

Как установили следствие и суд, в декабре 2019 года мужчина, намереваясь похитить деньги, напал на 23-летнюю продавщицу в торговом павильоне в центре города, когда там не было посетителей. Он нанес девушке не менее 15 ударов ножом, когда та упала и перестала оказывать сопротивление, преступник похитил из кассового аппарата павильона 19 тыс. 620 рублей и скрылся. Этот момент зафиксировала камера видеонаблюдения в павильоне. Девушка выжила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи.

Оперативникам удалось установить и задержать нападавшего в кратчайшие сроки, несмотря на то, что он пытался изменить внешность и сбрил усы. В ходе расследования он признал вину. Его причастность к деянию подтвердили и проведенные экспертизы. "Приговором суда подсудимому назначено наказание в виде 15 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Кроме того, с него в пользу потерпевшей взыскана компенсация морального вреда в размере 1 млн рублей", - сообщили в следственном управлении.