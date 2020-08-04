Минюст требует наказания для адвокатов Сафронова за отказ от подписки о неразглашении

МОСКВА, 4 августа. /ТАСС/. Минюст России обратился в Адвокатскую палату Москвы с просьбой привлечь к дисциплинарной ответственности четырех адвокатов обвиняемого в госизмене советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова за отказ дать подписку о неразглашении материалов дела. Об этом ТАСС сообщил один из защитников Сафронова Иван Павлов.

"Минюст Москвы обратился в столичную адвокатскую палату с требованием привлечь к дисциплинарной ответственности четырех адвокатов, отказавшихся дать подписку о неразглашении. Мы расцениваем это как давление на сторону защиты и нарушение принципа открытости следствия", - сказал Павлов.

По его словам, его самого не пытаются привлечь к дисциплинарной ответственности, так как он адвокат из Петербурга. "Речь идет о попытке наказания Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева", - сказал Павлов.